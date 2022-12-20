أخبار الأهلي اليوم | راعٍ جديد، وتغيير ملعب مواجهة هجر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 ديسمبر 2022.

نقل مباراة الأهلي وهجر

تلقَّت إدارة النادي الأهلي خطابًا من لجنة المسابقات، يفيد بنقل مباراة الفريق أمام هجر يوم غدٍ الأربعاء ضمن دوري يلو إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن ذلك القرار من لجنة المسابقات جاء بسبب عدم قدرة أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية احتضان مباراتين في يومين متتاليتين، حيث من المفترض أن يُقام في الملعب يوم الخميس لقاء الاتحاد والشباب في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين.

طرح تذاكر مباراة الأهلي وهجر

طُرحت تذاكر مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وجاء سعر التذكرة الموحدة 20 ريال سعودي، والفضية 50 ريال، والذهبية 200 ريال.

بودبوز مستمر مع الأهلي

نفت مصادر مطلعة لصحيفة الرياضية كل الإشاعات التي تتحدث عن فسخ عقد الأهلي للمهاجم الجزائري رياض بودبوز، وأوضحت أن اللاعب مستمر مع الفريق.

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الأهلي يُوقع مع راعٍ جديد

أعلن النادي الأهلي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة الحلول الرقمية العالمية نيوليب، ويستمر العقد لثلاث سنوات.

Shahid