موسيماني يطلب 3 لاعبين ومفاجأة في مستقبل بودبوز

الأهلي يُخطط لسوق انتقالات يناير

Shahid

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلباته لإدارة النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن موسيماني طلب التعاقد مع 3 لاعبين خلال يناير المقبل، مهاجم وجناحان أيمن أيسر، وكذلك كشف عن رغبته التخلي عن الثلاثي لويس جرابان ويوسف العبدلي وفرانك كوم.

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المهاجم جرابان كان قد فسخ عقده من جانب واحد مع الأهلي وأبلغ إدارة النادي بذلك عبر خطاب رسمي، وذلك بسبب تأخر مستحقاته المالية.

من جانب آخر، كشفت الرياضية عن مفاجأة تخص مهاجم الفريق رياض بودبوز، حيث أكدت استمراره مع الفريق رغم الحديث مؤخرًا عن فسخ عقده.

الصحيفة أكدت أن موسيماني وضع بودبوز في حساباته وسيعتمد عليه خلال الفترة القادمة.

الفريق الجداوي لعب 9 مباريات في دوري يلو جمع منهم 16 نقطة بـ4 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة.

Shahid