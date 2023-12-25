أخبار الأهلي اليوم | دورة ودية في دبي، والتشكيل الحلم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 ديسمبر 2023

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الأهلي يُشارك في دورة ودية بدبي

أكدت صحيفة الرياضية السعودية تلبية الأهلي لدعوة للمشاركة في بطولة ودية في دبي نظير حصوله على مبلغ مالي.

ويُشارك بجانبه كلًا من الزمالك المصري والرجاء المغربي وأوهان الصيني، وستُقام خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب إقامة كأس آسيا.

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إجازة طويلة للاعبي الأهلي بعد مواجهة الخليج

قرر ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي منح اللاعبين إجازة طويلة بعد مباراة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي والأخيرة قبل التوقف الطويل بسبب إقامة كأس آسيا.

الإجازة ستمتد إلى 15 يومًا يتجمع الفريق بعده لمدة أسبوع في جدة قبل التوجه إلى دبي للمشاركة في دورة ودية هناك وإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الأسبوع الأول من فبراير 2024.

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