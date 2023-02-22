أخبار الأهلي اليوم | حملة دفاع عن بطل صفقة العويس وموسيماني يشيد بشجاعة طفل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

فيديو | "مغرور وأنت ما تدري" .. الأهلي يسقط ضحية لاحتفالات لاعبي الحزم بصدارة دوري يلو

كلما اقتربت نهاية دوري يلو السعودي للدرجة الأولى كلما اشتعل الحماس أكثر، فالمختلف في الموسم الجاري هو حضور الأهلي بين أندية هذه الدرجة لأول مرة في تاريخه، لذلك الجميع يضع عينه عليه وعلى نتائجه وتحركاته. (طالع التفاصيل)

موسيماني يشيد بشجاعة طفل أهلاوي

أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، بشجاعة طفل أهلاوي عقب مواجهة أحد ضمن الجولة الـ22 من دوري يلو.

الراقي فاز في تلك الجولة بثنائية نظيفة، رفعت رصيده للنقطة 46، ليحتل وصافة جدول الترتيب.

ونشر أحد المشجعين فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لموسيماني وهو يوقع لنجله على قميص الراقي عقب المباراة، ليتفاجأ برد المدرب، إذ كتب ضاحكًا: "ما شاء الله، طفل جيد وشجاع، لقد أوقف سياتي".

تركي الزهراني يعود للمشهد الأهلاوي .. بلاغ ضده والجمهور ينتفض لحمايته

بعد خمس سنوات من إجباره على الابتعاد عن المشهد الرياضي السعودي، يعود اسم وكيل اللاعبين تركي الزهراني للتردد من جديد، مسببًا جدلًا كبيرًا بين جمهور الأهلي. (طالع التفاصيل)

باتريس كارتيرون: بصمتي؟ تركت الأهلي يهبط وهربت بالاتفاق!

أسقط الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، على الأهلي في ظل هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، مؤكدًا نجاح مهمته مع فريقه من وراء هبوط الراقي. (طالع التفاصيل)