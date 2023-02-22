تركي الزهراني يعود للمشهد الأهلاوي .. بلاغ ضده والجمهور ينتفض لحمايته

تركي الزهراني تم إيقافه عام 2017م عن العمل مدى الحياة بسبب صفقة انتقال محمد العويس من الشباب إلى الأهلي

بعد خمس سنوات من إجباره على الابتعاد عن المشهد الرياضي السعودي، يعود اسم وكيل اللاعبين تركي الزهراني للتردد من جديد، مسببًا جدلًا كبيرًا بين جمهور الأهلي.

في ديسمبر 2017م، قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الزهراني عن العمل الرياضي مدى الحياة وتغريمه مليون ريال، على خلفية قضية الانتقال الجدلي للحارس محمد العويس من نادي الشباب إلى الأهلي وقتها.

لكن المفاجأة أن حساب أهلاوي يحمل صاحبه اسم "باعث"، فاجأ الجمهور بتقديم بلاغ أمس الثلاثاء، لوزارة الرياضة، مؤكدًا أن الزهراني هو من يقف وراء صفقات الراقي التي تمت خلال الميركاتو الشتوي الماضي رغم إيقافه عن العمل.

هنا انتفض جمهور الراقي مدافعًا عن وكيل اللاعبين الموقوف، موجهين له الشكر حال صحة مزاعم باعث، ومطالبين وزارة الرياضة برفع الإيقاف عنه، كي يواصل خدماته للأهلي، في ظل حاجة النادي الجداوي لجهود كافة محبيه ليعود من جديد لدوري المحترفين.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للدرجة الأولى برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الحزم؛ صاحب الصدارة.