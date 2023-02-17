أخبار الأهلي اليوم | حسم مستقبل الزبيدي، واتهام خطير من الفراج للأهلاوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 17 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 فبراير 2023.

الأهلي يحسم مستقبل الزبيدي

أفادت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي اجتمعت مؤخرًا مع مدافع الفريق إبراهيم الزبيدي للحديث معه حول تفعيل البند الموجود في عقده بشأن تمديده لموسم واحد.

صحيفة عكاظ السعودية أوضحت أن الأداء القوي للزبيدي خلال الموسم الجاري دفع إدارة النادي لاتخاذ هذا القرار.

طرح تذاكر مباراة الأهلي وأحد

طُرحت اليوم الجمعة تذاكر مباراة أحد والأهلي التي ستُقام على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة يوم الإثنين القادم.

ومنح الجمهور الأهلاوي 3 آلاف تذكرة للمباراة، وقد بلغ سعر التذكرة الموحدة 50 ريالًا سعوديًا فيما تذكرة المنصة 300 ريال سعودي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أحد

استأنف أمس الخميس النادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة أحد يوم الإثنين القادم في الجولة المقبلة من دوري يلو السعودي.

الفريق كان قد هزم العروبة في الجولة الماضية بهدف نظيف ليصعد إلى الصدارة بالشراكة مع الحزم.

توضيح مهم من الأمير تركي الفيصل للأهلاوية

هجوم كبير شنه جمهور الأهلي السعودي على الأمير تركي العبد الله الفيصل؛ عضو شرف النادي، بعد ظهوره رفقة رئيس النادي الأسبق مساعد الزويهري، فاضطر الأمير للخروج للدفاع عن نفسه.

الأمير تركي العبد الله الفيصل لجمهور الأهلي: لا أدعم الزويهري، كفى افتراءات!

الفراج يُوجه اتهامًا خطيرًا لجمهور الأهلي

الإعلامي وليد الفراج يرى أن الجمهور الأهلاوي هو السبب في هبوط الفريق لدوري يلو السعودي!

وليد الفراج: جمهور الأهلي تسبب في هبوط ناديه!