الأمير تركي العبد الله الفيصل لجمهور الأهلي: لا أدعم الزويهري، كفى افتراءات!

فيديو رفقة مساعد الزويهري تسبب في فتح النار على الأمير تركي العبد الله الفيصل من جمهور الأهلي

هجوم كبير شنه جمهور الأهلي السعودي على الأمير تركي العبد الله الفيصل؛ عضو شرف النادي، بعد ظهوره رفقة رئيس النادي الأسبق مساعد الزويهري، فاضطر الأمير للخروج للدفاع عن نفسه.

ما أغضب جمهور الراقي هو ما بدا خلال الفيديو من دعم الأمير للزويهري للعودة لرئاسة النادي من جديد، مما اعتبره الجمهور تهديدًا لاستقرار الفريق، في فترة يسير بها المجلس الحالي برئاسة وليد معاذ، بطريقة جيدة.

لكن عضو شرف الراقي أكد أن الفيديو فُهم بشكل خاطئ، وقال خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "يجب أن يعرف كل الأهلاويين أنني لم أعد في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الأهلي إلا لأعين وأعاون، ولم أعد لكي أفرض رأيًا أو أتفرد برأي آخر، ولعل من تابع أو سمع كلمتي في أول حضور في الجمعية كانت رسالتي واضحة وهي وحدة الصف والتكاتف، وما زلت متمسكًا بهذا التوجه".

وأضاف: "أما ما أثير حول زيارة الزويهري فليس وحده الذي زارني ولن يكون آخر من يزورني، وقلبي قبل بيتي مفتوح للجميع هذا أولًا، أما ثانيًا وعاشرًا فلست أنا الذي يعقد اجتماعات أطعن من خلالها إدارة تعمل بشكل رائع أو أتبنى مرشحا وأفرضه، هنا نقطة آخر السطر".

الأمير تركي العبد الله الفيصل تابع: "أما النقطة التي سأبدأ بها السطر تتمثل في أنني وهنا أتمنى أن لا يؤخذ كلامي غير سياقه مع الاستقرار، بل مع أن تستمر هذه الإدارة عطفًا على ما قدمته من عمل في فترة وجيزة وصوتي سيذهب لها، أما مساعد الزويهري فلم يفتح معي أبدًا موضوع رغبته في الترشح أو ترشيح غيره بل أبدى رضا عن عمل الإدارة، والمقطع كان وليد اللحظة رحبت فيه به وقلت (إن شاء الله يعود الأهلي بتكاتفنا جميعًا)، فهل وصلت الرسالة؟".

واختتم: "متى ما كان عندي رأي سأقوله دون تردد ولا يمكن أن أكون مع من يبحث عن كرسي الأهلي في ظل ما أراه من عمل جعلنا نصطف مع هذه الإدارة التي تستحق التزكية من الجمعية...!، يجب أن نركز الآن مع الفريق ونعمل على دعمه كما يفعل جمهور الأهلي الوفي، وأن نترك من يهوون ضرب استقرار النادي كما هم لنواياهم".