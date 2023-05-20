أخبار الأهلي اليوم | تلميح عمر السومة .. والتجهيز الأوروبي لدوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 20 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت 20 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

ما بين القلب يرفض ولا مهرب من الطقطقة .. انقسام جمهور الأهلي حول الفوز بدوري يلو

ضمن الأهلي بالفعل عودته إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم، وقد يُتوج بطلًا لدوري الدرجة الأولى حال حقق الفوز في المباراة القادمة على القادسية وتعثر الأخدود أمام الساحل، وهو الأمر الذي أحدث انقسامًا بين جماهيره. "اقرأ التفاصيل"

رغم كل ما يُثار عن رحيله .. عمر السومة يُلمح لبقائه مع الأهلي

عاد السوري عمر السومة إلى مدينة جدة بعد انتهاء موسمه في قطر، والذي قضاه مع العربي معارًا من الأهلي السعودي، وقد اجتمع مع زميله السابق ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الجداوي. "اقرأ التفاصيل"

العربي يتقدم بعرضه الأول لضم عمر السومة والأهلي يرد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقديم النادي العربي القطري لعرضه الأول لاستعارة عمر السومة للموسم القادم من الأهلي السعودي، ولكن طلبه قوبل بالرفض. "اقرأ التفاصيل"

توقع فوز النصر بالدوري .. فيكتور سيموس: تلك أصعب لحظاتي الكروية مع الأهلي

وصف البرازيلي فيكتور سيموس تجربته مع الأهلي السعودي بأنها الأفضل في مسيرته الكروية التي لعب خلالها لعدة أندية أوروبية وبرازيلية. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يُعد فريقه في معسكر أوروبي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة وليد معاذ، تجهيز الفريق للموسم المقبل، عن طريق إقامة معسكر أوروبي، وذلك بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين.

وأشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن لاعبي الأهلي يقومون حاليًا باستخراج فيزا السفر الأوروبية "شنجن" من أجل الاستعداد للموسم المقبل.