أخبار الأهلي اليوم | تصرف غير متوقع من رياض محرز .. ومحمد الخبراني يستعيد الذكريات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 14 مارس 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 14 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"لا يقبل الإهانة" .. مفاجأة عن إصرار سعود عبدالحميد مغادرة "جدة" بأكملها وليس الاتحاد فقط

كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، عن كواليس جديدة بشأن مغادرة الظهير الأيمن سعود عبد الحميد النادي الجداوي نحو الهلال، نافيًا بطريقة غير مباشرة مزاعم حامد البلوي؛ الرئيس التنفيذي السابق لفريق الكرة بالعميد. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يفقد محمد المجحد أمام النصر ويايسله يُفاضل بين خيارين لتعويضه

تأكد غياب محمد المجحد نجم وسط الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام النصر في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الشهري يستدعي ثنائي الأهلي لقائمة الأخضر الأولمبي

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، عن قائمة الأخضر للمعسكر الذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري في قطر.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي هيثم عسيري وزياد الجهني، وذلك في المعسكر الإعدادي القادم.

محرز يطلب عدم الانضمام للجزائر في مارس

طالب النجم رياض محرز لاعب النادي الأهلي، من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، عدم ضمه إلى صفوف منتخب الجزائر خلال شهر مارس المقبل.

وأكدت صحيفة "lagazettedf" على أن محرز لم يتخذ قرار الاعتزال الدولي، ولكنه فضّل الابتعاد عن المنتخب الجزائري خلال الوقت الحالي، بعد الخروج المخيب للآمال في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

الخبراني: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة

أكد محمد الخبراني لاعب الخليج الحالي والأهلي، على أن تجربته مع النادي الغربي كانت ناجحة للغاية، وأنه كان يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

وقال خبراني خلال تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "تجربتي مع الأهلي والقادسية كانت ناجحة، وقدمت معهما مستويات فنية مميزة".

SHAHID