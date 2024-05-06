أخبار الأهلي اليوم | تحذير واستفزاز لجمهور الراقي قبل الكلاسيكو وفرانك كيسييه يتفوق على نجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق السادس من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق السادس من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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على غير عادته .. الهلال يستفز الأهلي قبل الكلاسيكو!

عادةً لا يلجأ الهلال لمثل هذه الطرق قبل المباريات، ويؤجل كل شيء لما بعدها، لكنه أمام الأهلي قرر العمل بطريقة استثنائية. (طالع التفاصيل)

"عليكم التصرف بحكمة وإلا!" .. الأهلي يحذر جماهيره قبل كلاسيكو الهلال

ترقب كبير للكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي بين الأهلي والهلال، لذا خرج مسؤول من قلعة الكؤوس لتحذير الجماهير من أي تصرف خارج عن النص. (طالع التفاصيل)

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حكم جديد على السعودية

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن الحكم الذي سيدير كلاسيكو الأهلي والهلال الليلة، والمؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

اللقاء من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتقرر تكليف الإسباني ريكاردو دي بورجوس بينجوتيسيا لإدارة اللقاء، وهو لم يسبق له أن أدار أي لقاء سعودي من قبل.

كيسييه يتفوق على نجم الهلال

بالحديث عن المواجهات الثنائية قبل الكلاسيكو المرتقب، يظهر تفوق الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب الأهلي، على منافسه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب الهلال.

الثنائي تقابل من قبل 14 مرة في الدوري الإيطالي، بينما كان يلعب سافيتش للاتسيو، وكيسييه بقمصان ميلان، أتالانتا وتشيزينا.

الإيفواري نجح في قيادة فرقه الإيطالية للفوز في سبع مباريات، بينما تفوق الصربي أربع مرات فقط، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

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حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، حيث أقيمت مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي بين الاتحاد وضيفه الهلال. (طالع التفاصيل)

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