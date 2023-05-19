أخبار الأهلي اليوم | تحديد مصير عمر السومة .. وتغيير 24 مدربًا!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.
"هل يفعلها الأهلي؟" .. صفقة عالمية ضخمة قد تطيح بعمر السومة نهائيًا
جهز مسؤولو النادي الأهلي، لسلسلة من التعاقدات العالمية الكبرى، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال الحصول على "التدابير الوقتية"، من المحكمة الرياضية الدولية "كاس". "اقرأ التفاصيل"
تهنئة استفزازية .. الشباب يحتفل بعودة الأهلي لدوري روشن والجمهور "يجلده"
رغم أن الأهلي حسم صعوده لدوري روشن السعودي قبل أسابيع إلا أن نادي الشباب قرر أن يهنئه اليوم بالصعود، بطريقة أثارت غضب جماهيره. "اقرأ التفاصيل"
موقف عمر السومة من الأهلي
كشفت صحيفة "المدينة" عن أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، سيجتمع مع السوري عمر السومة خلال الفترة الحالية لتحديد مصيره.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع بين السومة وإدارة الأهلي قد يتأجل حتى نهاية الموسم الحالي.
الأهلي السابع في قائمة الأكثر تغييرًا للمدربين
كشفت صحيفة "الرياضية" عن احتلال النادي الأهلي للمركز السابع، في تغيير المدربين منذ دوري روشن للمحترفين موسم 2008/2009 وحتى الآن.
وقام النادي الأهلي بالتعاقد مع 24 مدربًا في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تعرض لإساءة جنسية ويرفض الأكل في منزل كريستيانو رونالدو .. حكايات باتريس إيفرا
- رونالدو وخائن برشلونة ونيمار .. مفاجآت في اختيارات Chat GPT لأعظم الصفقات في التاريخ
- خماسية ميلان ورباعية مانشستر سيتي | أكبر هزائم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
- المطرود ومثير الأزمات .. من الأنسب لخلافة موسيماني في الأهلي؟
- هل ينضم لهم لياو؟ صادم برشلونة وهاري كين ونجوم ندموا على رفض الكبار