أخبار الأهلي اليوم | تحديد مصير عمر السومة .. وتغيير 24 مدربًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"هل يفعلها الأهلي؟" .. صفقة عالمية ضخمة قد تطيح بعمر السومة نهائيًا

جهز مسؤولو النادي الأهلي، لسلسلة من التعاقدات العالمية الكبرى، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال الحصول على "التدابير الوقتية"، من المحكمة الرياضية الدولية "كاس". "اقرأ التفاصيل"

تهنئة استفزازية .. الشباب يحتفل بعودة الأهلي لدوري روشن والجمهور "يجلده"

رغم أن الأهلي حسم صعوده لدوري روشن السعودي قبل أسابيع إلا أن نادي الشباب قرر أن يهنئه اليوم بالصعود، بطريقة أثارت غضب جماهيره. "اقرأ التفاصيل"

موقف عمر السومة من الأهلي

كشفت صحيفة "المدينة" عن أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، سيجتمع مع السوري عمر السومة خلال الفترة الحالية لتحديد مصيره.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع بين السومة وإدارة الأهلي قد يتأجل حتى نهاية الموسم الحالي.

الأهلي السابع في قائمة الأكثر تغييرًا للمدربين

كشفت صحيفة "الرياضية" عن احتلال النادي الأهلي للمركز السابع، في تغيير المدربين منذ دوري روشن للمحترفين موسم 2008/2009 وحتى الآن.

وقام النادي الأهلي بالتعاقد مع 24 مدربًا في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009.