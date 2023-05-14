أخبار الأهلي اليوم | المستقبل في أمان، واختبار أخير لعلي الأسمري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 مايو 2023.

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الأهل ي بطل دوري الشباب للمرة الـ11

أثبت النادي الأهلي أن مستقبله في خير وأمان، وذلك بتتويج شبابه بدوري الشباب السعودي للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

فريق تحت 19 عامًا حسم اللقب لصالحه بفارق نقطة واحدة عن مطارده النصر، وذلك بتعادله في الجولة الأخيرة مع الاتحاد يوم أمس.

الأسمري على بُعد خطوة من العودة للمباريات

بات علي الأسمري مدافع الأهلي على بعد خطوة واحدة من العودة للعب المباريات مع فريقه، حيث أكدت صحيفة الرياضية أن اللاعب سيخضع لاختبار بدني أخير قبل حسم موقفه من مواجهة الشعلة في دوري يلو الأربعاء القادم.

اللاعب عاد للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في إحدى التدريبات، لكنه لم يظهر بعد في مباريات الفريق.

موسيماني يختار بديل الربيعي أمام الشعلة

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حارس المرمى على عبد الرحمن الصانبي ليُعوض محمد الربيعي خلال مباراة الشعلة يوم الأربعاء القادم.

الربيعي كان قد تعرض للطرد خلال مواجهة العربي الأخيرة وسيغيب عن القادمة للإيقاف.

ما الذي يحدث بين موسيماني والأهلي؟

الكثير من الأسرار والغموض يُحيط بمستقبل بيتسو موسيماني.

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