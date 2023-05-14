تجاهل الاتحاد واتفق مع الأهلي .. نجم منتخب مصر على بعد خطوات من دوري روشن

صفقة مصرية قد تكون أولى خطوات عودة الأهلي لدوري روشن

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يبدو أن الاتحاد خسر أول معركة بينه وبين الأهلي، بعد ضمان الأخير عودته بشكل رسمي لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

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الراقي قضى الموسم الجاري بين جنبات دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ويرغب في عودة قوية، بدايتها من الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التركية فإن المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ محترف طرابزون سبور، قد حظى باهتمامات من قطبي جدة؛ الاتحاد والأهلي، للظفر بخدماته.

لكن الجناح المصري لم ينتظر عرض الاتحاد، وأوضحت الصحيفة أن الراقي تواصل بالفعل مع اللاعب، ووافق الأخير على الراتب السنوي الذي عُرض عليه، لكن لا تزال المفاوضات بين الناديين لم تُحسم، مشيرة إلى أن النادي التركي أكد أنه لن يستغنى عن أي من لاعبيه بأقل من ستة ملايين دولار.

جدير بالذكر أن نجم منتخب مصر انضم لطرابزون سبور في الصيف الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وخاض معه 37 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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