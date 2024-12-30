أخبار الأهلي اليوم | خطة للتعاقد مع لاعب الشباب .. ونجم الراقي يثير الجدل بعد وصول رئيس فنربخشه إلى جدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 30 من ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | بعد تصريحات ماتياس يايسله .. جمهور الأهلي يقول كلمته في التدريبات ويختار "صفقة الشتاء"

تحت آذان ومسامع مسؤولي النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين؛ طالب جمهور الفريق الأول لكرة القدم، بصفقة أجنبية "مهمة"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

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الأهلي يريد التعاقد مع لاعب الشباب

رصد مسؤولو الأهلي، صفقة محلية من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لضمها بشكل رسمي، خلال الفترة القادمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي صالح الأحمد عبر حسابه بمنصة "إكس"، يرغب الأهلي في التعاقد مع ماجد كنبة، لاعب ارتكاز نادي الشباب؛ حيث ينتظر دخوله "الفترة الحرة" في يناير 2025، للتوقيع معه.

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وصول رئيس فنربخشه إلى جدة للتعاقد مع نجم الأهلي

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد كونانش، وصول طائرة علي كوتش، رئيس نادي فنربخشه، إلى مدينة جدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كونانش كشف في تصريحات مع شبكة "X Sports"، عن وصول كوتش إلى جدة؛ من أجل التفاوض على التعاقد مع ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

بعد ربط ميريح ديميرال بفنربخشه .. فيديو عن خططه في عام 2025 كشف مصيره مع الأهلي

يستعد العالم لدخول عام ميلادي جديد وتوديع 2024 خلال ما يقرب من 24 ساعة من الآن، وبالتزامن مع ذلك يكشف بعض اللاعبين عن خططهم للعام الجديد، وهو ما فعله المدافع التركي ميريح ديميرال؛ محترف الأهلي (طالع التفاصيل).

مباراة ودية للأهلي قبل استئناف المسابقات المحلية

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية قبل استئناف المسابقات المحلية في السعودية.

سعيد أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الأهلي سيخوض مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، استعدادًا للفترة المقبلة.

رسميًا | الرابطة السعودية تمنع أندية روشن من التعاقد مع محترفين أجانب في "الشتوية" .. إلا بهذا الشرط!

وضعت الرابطة السعودية المحترفة، "شرطًا أساسيًا" أمام أندية دوري روشن؛ من أجل التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).