أخبار الأهلي اليوم | الراقي في ورطة ورباعي ينضم للمنتخب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ16 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ16 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

الأهلي في ورطة خارجية

تبحث أندية الاتحاد والنصر والأهلي خلال الوقت الحالي، عن تسوية الديون الخارجية عليها، وذلك قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية. (طالع التفاصيل)

رباعي الأهلي ينضم للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا

أعلن سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، قائمة فريقه في المعسكر المقبل، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشهدت القائمة ضم رباعي الراقي: عبد الرحمن الصانبي، ريان حامد، زياد الجهني وحسن العلي.

"العالمية يجب أن تصل للأهلي"

ناشد الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل بضم الأهلي لخطط استقدام لاعبين عالميين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب الصقر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي لا يقل أهمية ولا مكانة بين الأندية السعودية والخليجية والعربية والأسيوية لما يملكه من إرث تاريخي وسمعة كبيرة وجماهيريه طاغية.. بكل تأكيد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يحرص كل الحرص على أن تكون رياضتنا عالمية وتتوسع أكثر بل وتنافس بشكل أكثر قوة وعدد، لذا الصفقات العالمية يجب أن يحظى سفير الوطن " الأهلي " بنخبة منها لإعادته للواجهة بعد تجريده من أغلب نجومه".

المشجع النصراوي وإبراهيم الصالحي ليس بدعًا .. ضحايا المنافسين في المدرجات

أبرز وقائع الطرد التي شهدتها مدرجات الدوري السعودي قبل واقعة لقاء الهلال والتعاون. (طالع التفاصيل)