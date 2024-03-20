أخبار الأهلي اليوم | الاتفاق يستعيد نجمه قبل مواجهة الراقي .. وعطلة روبرتو فيرمينو "مميزة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 20 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 20 من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد هجوم رئيس الهلال .. تحديد موعد إعلان "نتائج" توثيق بطولات الأندية السعودية أخيرًا

أخيرًا وبعد طول انتظار.. اتفقت الأندية السعودية مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، على موعد "بدء" عمل لجنة مشروع توثيق البطولات. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | الأهلي يدفع ثمن كلاسيكو النصر بـ"عقوبة وتهديد" .. وإيقاف مدرب ضمك بسبب الهلال

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن "عقوبات" الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

اعتراض النصر وموقف الأهلي الغريب .. كواليس اجتماع التوثيق والتصويت على فريق العمل

كشفت صحيفة الرياضة السعودية بعض كواليس وأسرار ورشة عمل فريق التوثيق والتصويت على فريق العمل الجديد الذي ضم 11 عضوًا. "اقرأ التفاصيل"

بسبب "ليلة القدر" .. الوحدة يُوافق على طلب الأهلي والثنائي ينتظر رد اتحاد الكرة

تقدم الأهلي بطلب خاص لنادي الوحدة يتعلق بمباراة الفريقين في مكة يوم الخامس من إبريل القادم ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

روبرتو فيرمينو يقضي إجازته في البحر الأحمر

حرص النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو على قضاء العطلة التي حصل عليها في البحر الأحمر، وذلك في ظل فترة التوقف الحالية.

ونشر فيرمينو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورًا له أثناء قضاء فترة العطلة في البحر الأحمر.

الاتفاق يستعيد نجمه ضد الأهلي

أصبح النجم الإيفواري سيكو فوفانا جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه الاتفاق المقبلة، المقرر لها ضد النادي الأهلي في دوري روشن السعودي.

وسيواجه الاتفاق نظيره الأهلي مساء يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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