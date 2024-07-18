أخبار الأهلي اليوم | الاتحاد يخطف لاعب الهلال .. و"اشتباكات وإصابة مؤقتة" في الفوز الودي الأول

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"مصدر إلهام لنا ولهذا اخترت قميصه!" .. نجم مانشستر سيتي الجديد يفاجئ رياض محرز

كشف البرازيلي سافيو، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، عن "إعجابه الكبير" بالساحر الجزائري رياض محرز، نجم الفريق السابق والأهلي السعودي الحالي (طالع التفاصيل).

الأهلي يفوز في مباراته الودية الأولى بمعسكر النمسا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي فاز (1-0) على نادي أوبيشت المجري؛ بهدف سجله النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي لا يزال مستقبله غامضًا مع الفريق الأول - حتى الآن -.

مباراة ودية بـ"طابع رسمي".. اشتباكات بين لاعبي الأهلي وأوبيشت المجري

على الرغم من أن المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوبيشت المجري، كانت ودية؛ إلا أنها لم تخلُ من العصيبة.

المباراة شهدت اشتباكات بين لاعبي الأهلي وأوبيشت، قبل أن يتدخل الحكم؛ لإنهائها بشكلٍ سريع، وقبل أي تطور أكبر.

إصابة مؤقتة تنشر "الخوف" بين جماهير الأهلي

نشر البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع النادي الأهلي، الخوف بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة الودية أمام أوبيشت المجري.

إيبانيز تعرض لإصابة قوية في الربع ساعة الأولى من المباراة، وخرج للعلاج لفترة طويلة، قبل أن يعود ويستكمل اللعب مع باقي زملائه.

متفوقًا على الأهلي .. الاتحاد يتعاقد مع لاعب الهلال و"جماهير الزعيم غاضبة بشدة"

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

ارتبط بالهلال .. نجم آرسنال السابق يفجرها: "منعوني من اللعب في السعودية بسبب سمعتهم!"

كشف أحد النجوم السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، عن "كواليس صادمة" في فشل انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الماضي (طالع التفاصيل).