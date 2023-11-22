أخبار الأهلي اليوم | اعتراف ياسر المسيليم .. ورسالة كيسييه المؤثرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

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فيديو | بعد الاتهامات بتعرض الأهلي للظلم .. سعد اللذيذ يوضح كيف أدار صفقات الراقي ولماذا تأخر التعاقد مع ماتياس يايسله؟

رغم الميركاتو الصيفي الضخم الذي تم في الدوري السعودي إلا أن الأهلي هو أكثر الأندية التي تشكو تعرضها للظلم، خاصةً مع تقديم أكثر من لاعب جديد به لأداء متواضع حتى الآن مع مرور 13 جولة من الموسم كالبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغال إدوارد ميندي. "اقرأ التفاصيل"

بيتزي: هذا شرط منافسة الدوري السعودي للبطولات الأوروبية

حدد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين شرطًا وحيدًا ليستطيع الدوري السعودي منافسة الدوريات الأوروبية القوية. "اقرأ التفاصيل"

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"الأهلي تعرض لخدعة كبرى" .. كواليس صادمة في ميركاتو 2023

فجّر عبد الله البترجي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو قلعة الراقي، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

ياسر المسيليم يعترف: طريقة التعامل معي في الأهلي أحزنتني وأشعر بالندم!

من جديد تحدث ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، عن اللفظ الخارج الذي نعت به إدارة النادي الحالية برئاسة خالد العيسى، نظير المعاملة التي تلقاها منها خلال الأشهر الأخيرة في مسيرته، معربًا عن ندمه، لكنه في الوقت ذاته، أكد على غضبه الجم من طريقة التعامل معه. "اقرأ التفاصيل"

يريد العودة؟ فرانك كيسييه يخرج برسالة مؤثرة إلى برشلونة!

رغم الفترة العابرة التي قضاها فرانك كيسييه مع برشلونة، إلا أن لاعب الأهلي السعودي يشعر بالحنين تجاه النادي الكتالوني. "اقرأ التفاصيل"

دعم الحوكمة .. المبلغ الأعلى للهلال والشباب وصدمة في جدة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس الثلاثاء نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك المبالغ المالية المقدمة للأندية بناءً على تلك النتائج. "اقرأ التفاصيل"

من تاليسكا إلى جيرارد .. 2023-2024 موسم الأزمات القانونية في الملاعب السعودية

تعيش كرة القدم السعودية موسمًا مختلفًا تمامًا عما سبق، حيث انتعش الدوري بقدوم نجوم الصفوف الأولى في أوروبا مما زاد في المتابعة والجماهيرية وأضاف الكثير من المتعة والإثارة للمباريات. "اقرأ التفاصيل"

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