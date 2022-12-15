أخبار الاتحاد اليوم | 40 مليون ديون .. وحقيقة حكم بريجوفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 ديسمبر 2022.

"الوسطاء ورطوا حمدالله .. وظهر كأنه يلعب مباراة اعتزاله"

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الزهراني، على المستوى الذي ظهر به النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رفقة منتخب بلاده المغرب، في منافسات كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد مطالب بدفع 40 مليون إلى رودريجيز

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن إلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ ضخم في قضية جاري رودريجيز جناح العميد السابق.

ونشر الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "الاتحاد مُطالب بدفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي لمهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز".

هل تم إصدار حكمًا ضد الاتحاد في قضية بريجوفيتش؟

نفى القانوني أحمد الشيخي، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن إصدار حكمًا ضد نادي الاتحاد، في قضية الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وأشار الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن ما تردد بشأن قضية بريجوفيتش غير صحيح، وأيضًا لا توجد قضايا بين الاتحاد والفرنسي يوسف نياكاتي.