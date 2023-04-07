أخبار الاتحاد اليوم | موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن، وهل أغلق باب كريم بنزيما؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 إبريل 2023.

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سانتو يحسم قرار مواجهة الاتحاد الودية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن قرار خوض الاتحاد لمباراة ودية عقب مواجهة الوحدة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي سيحسمه المدرب نونو سانتو.

الاتحاد سيتوقف عن اللعب لمدة 14 يومًا عقب مواجهة الوحدة، وقد أوضحت الرياضية أن الجهاز الفني برئاسة سانتو سيُسلم نظيره الإداري جدول الأيام الـ14 المقبلة إما بلعب مباراة ودية أو الاستمرار في التدريبات والمناورات الكروية مع فريق درجة الشباب في النادي.

الاتحاد يخرج من نصف نهائي بطولة الصالات للسيدات

خسر الاتحاد أمام اليمامة في نصف نهائي بطولة الصالات للسيدات بنتيجة 6-4 بعد مباراة مثيرة في الرياض.

اليمامة سيُواجه النصر في المباراة النهائية يوم السبت القادم.

الموسم الجديد من دوري روشن ينطلق في أغسطس القادم

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي أن الموسم الجديد من دوري روشن السعودي سينطلق يوم 11 أغسطس القادم.

الموسم الجديد من الدوري السعودي سيشهد تواجد 18 فريقًا لأول مرة، فيما سينتهي الموسم الجاري يوم 31 مايو.

أنشيلوتي يُغلق باب "بنزيما" في وجه الاتحاد

صدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الاتحاد بالتأكيد على رغبته بقاء المهاجم كريم بنزيما.

كارلو أنشيلوتي يصدم كبار السعودية بشأن ثلاثي ريال مدريد!

عمر السومة وعبد الرزاق حمدالله .. كيف ستكون المقارنة بينهما؟

مقارنة شاملة بين نجمي الاتحاد والأهلي.

عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله .. مقارنة ظالمة وتفوق طفيف!

خلاف جديد بين سانتو والعبود

يبدو أن العلاقة بين نونو سانتو وعبد الرحمن العبود تزداد سوءًا

مسلسل لن ينتهي .. الأزمة تشتعل مجددًا بين نونو سانتو وعبد الرحمن العبود

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