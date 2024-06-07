أخبار الاتحاد اليوم | رحيل جاياردو "المتعنّت" يكلف أكثر من 22 مليون وبديل مفاجئ لكريم بنزيما!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

"على إدارة الاتحاد تحمل التبعات القانونية!" .. عبدالرزاق حمدالله يحسم قراره نهائيًا

تحدث الإعلامي الرياضي المغربي خالد ياسين، عن "مستقبل" مواطنه عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. (اقرأ التفاصيل)

"أسماء معروفة ومواهب ضاعت من برشلونة وريال مدريد" .. يورو 2024 بوابة السعودية لخطف النجوم

البطولات المجمعة للمنتخبات؛ دائمًا ما تكون محط أنظار إدارات وكشافي الأندية المختلفة، حول العالم؛ لـ"اصطياد" أهم اللاعبين وأبرز المواهب الشابة. (اقرأ التفاصيل)

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مصير كريم بنزيما .. وحل وحيد ينقذ الاتحاد من "تعنت" مارسيلو جاياردو

تحدث مصدر بنادي الاتحاد السعودي، عن "مصير" النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. (اقرأ التفاصيل)

الاتحاد اتخذ قراره .. "بيع" عقود جميع أجانب الفريق باستثناء هذا الثنائي!

لا يزال الحديث مستمرًا، عن مصير "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ بعد الموسم "الكارثي" في 2023-2024. (اقرأ التفاصيل)

رغم تأكيد استمراره .. السعودية تحدد "بديل" كريم بنزيما في الاتحاد

"لا مجال للحديث عن رحيله".. هكذا قال نادي الاتحاد السعودي، عن "مستقبل" الفرنسي كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم. (اقرأ التفاصيل)

فيديو | "النتائج السيئة تطارده في كل مكان" .. الجزائر تسقط بحضور كريم بنزيما والجماهير تتفاعل

حضر المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، إلى ملعب "نيلسون مانديلا" في مدينة براقي الجزائرية؛ لمشاهدة مباراة منتخب الخضر أمام غينيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026. (اقرأ التفاصيل)

"مستهدف للاحتراف الخارجي" .. نجم الاتحاد الواعد قد يرحل!

يبدو أن أحد نجوم نادي الاتحاد المحليين قد يرحل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل احترافه خارجيًا! (اقرأ التفاصيل)

أكثر من ضعف 22 مليونًا .. مبلغ ضخم لإنهاء الاتحاد عقد مارسيلو جاياردو!

يبحث نادي الاتحاد عن التخلص من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو خلال الوقت الحالي، بعد أن قدم الفريق معه نتائج ومستويات محبطة خلال الفترة التي قاد فيها الفريق، ولكن سيبقى الشرط الجزائي الضخم هو العائق. (اقرأ التفاصيل)

رغم العرض المغري .. الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رفض ماسيمليانو أليجري السعودية!

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب الحقيقية وراء رفض المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري فكرة التدريب في الدوري السعودي، بعد أن تمت إقالته مؤخرًا من يوفنتوس. (اقرأ التفاصيل)

ليس شتيجن .. بلانيس يعمل على ضم نجم مفاجئ من برشلونة إلى الاتحاد

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رصد رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السعودي، اسمًا جديدًا من العملاق الإسباني برشلونة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم. (اقرأ التفاصيل)