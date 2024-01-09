أخبار الاتحاد اليوم | خطة الانتقالات الشتوية، ومهاجم الهلال يقترب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 يناير 2024
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
مهاجم الهلال قد ينتقل إلى الاتحاد قريبًا .. والشباب يراقب!
صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي الحالي بين الهلال والاتحاد
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
مستقبل محمد صلاح يثير الجدل مرة أخرى مع فتح باب الميركاتو الشتوي
خطة نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي
8 ملايين يورو تحسم صفقة "ريال بيتيس" الكبرى للاتحاد
النادي الجداوي يُخطط لانطلاقة جديدة