أخبار الاتحاد اليوم | الحائلي يرد على أموال الوليد بن طلال ونجم العميد يقرر الاعتزال نهائيًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 4 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 4 مايو 2024

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"ألغى 3 أهداف لرونالدو وغير معتمد".. واقعة الاتحاد ليست الأولى في خطايا التسلل شبه الآلي!

شنت جماهير الاتحاد حملة واسعة، على مدار الساعات الماضية، اعتراضًا على إلغاء هدف مروان الصحفي في شباك أبها، اعتمادًا على تقنية التسلل شبه الآلي، في لقاء شهدت خسارة قاسية للعميد بثلاثية. (طالع التفاصيل)

"جمهور الاتحاد يطالب بطرده" .. جاياردو مرشح لفريق يلعب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا!

"الاتحاد أكبر من أن تجرب أسماء جديدة وأريد معرفة قيمة الشرط الجزائي لننتهي منه".. هكذا أبدى الناقد عبد الله فلاته غضبه الكبير من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد، بعد خسارته الكارثية أمام أبها. (طالع التفاصيل)

أنمار الحائلي يرد .. حقيقة حصوله على أموال من الوليد بن طلال بـ"اسم الاتحاد"

كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، والذي أعلن الرحيل عن منصبه، منذ يومين تقريبًا، حقيقة حصوله على أموال من الأمير الوليد بن طلال. (طالع التفاصيل)

"هل تعاد مباراة أبها والاتحاد؟" .. الكلمة الأخيرة في جدل الخطأ الفني الفادح

"هل تُعاد مباراة أبها والاتحاد؟!".. سؤال ظهر على الساحة الرياضية السعودية بقوة؛ بعد أزمة "الهدف الملغي" للنجم الشاب مروان الصحفي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العميد. (طالع التفاصيل)

"اختفاء الأموال وموت المشجعين" .. تصريحات تكشف فضائح عديدة بعد سقوط الاتحاد المدوي

خرج الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته "عن شعوره"؛ بعد سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مستضيفه أبها، مساء يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

انطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس. (طالع التفاصيل)

"توابع زلزال أبها" .. تصرف مفاجئ من جاياردو وجماهير الاتحاد تطالب بطرده!

حالة من الغضب العارم، تجتاح جماهير نادي الاتحاد، تجاه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي قاد فريق الكرة، لخسارة قاسية أمام أبها، الذي يصارع على البقاء، بنتيجة (1-3). (طالع التفاصيل)

بسبب المال وحياته العاطفية .. نجم مانشستر سيتي يقترب من السعودية بـ"مكالمة" مع رياض محرز

رحب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

أبها ضد الاتحاد| غيابك كارثة يا حمد الله والعمر لا يرحم رومارينيو.. "فهل يحلم العميد بأبطال آسيا 2؟"

فشل الاتحاد في مصالحة جماهيره، والنكسة تتواصل بعد وداع كأس الملك، ليسقط العميد بشكل مفاجئ أمام أبها الذي يصارع على البقاء في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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تطور صادم .. الإصابة تجبر نجم الاتحاد على "الاعتزال" نهائيًا

في تطور صادم.. قرر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، "الاعتزال" نهائيًا. (طالع التفاصيل)

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