أخبار الاتحاد اليوم | مكافأة خاصة للسيدات .. وهل يرحل جروهي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 ديسمبر 2022.

Shahid

هل يرحل جروهي عن نادي الاتحاد؟

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول الجدل، بعدما أكد على أن هناك حارس مرمى أجنبي سيرحل عن نادٍ جماهيري كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وكتب الهشبول على حسابه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حارس مرمى في نادٍ جماهيري، الحارس أجنبي سيغادر في الفترة الشتوية".

ورد المتابعون عليه مؤكدين على أنه يقصد جروهي، في ظل عدم حصوله على مستحقاته بالإضافة إلى أنه يمتلك عروضًا أخرى.

شباب الاتحاد ينتصرون برباعية على القادسية

حقق فريق شباب نادي الاتحاد تحت 19 سنة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي الاتحاد، في الدوري الممتاز للشباب.

سجل أهداف المباراة تركي الجعدي هدفين، ومعتصم صديق وحسان مختار هدف لكل لاعب.

الاتحاد يحفز فريق السيدات بمكافأة بعد الفوز بالديربي

قامت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتخصيص مكافأة فوز لفريق السيدات بالنادي، بعد الانتصار على الأهلي في ديربي جدة.

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الاتحاد رصد تلك المكافأة من أجل تحفيز ودعم الفريق في مشوار الدوري، من أجل تحقيقه في النسخة الأولى منه.

Shahid