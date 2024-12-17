أخبار الاتحاد اليوم | استدعاء اضطراري لنجم العميد في معسكر السعودية ولاعب العراق يوضح موقفه بعد ربطه بالنمور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024.

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استدعاء اضطراري لنجم العميد في معسكر السعودية

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، استدعاء مدافع الاتحاد سعد آل موسى، لمعسكر الأخضر الحالي، استعدادًا لكأس الخليج العربي "خليجي 26".

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ويأتي استدعاء آل موسى بعد إصابة حسان تمبكتي في مران الأمس، وعدم وضوح موقفه من اللحاق باللقاء الافتتاحي للأخضر في البطولة الخليجية أمام البحرين في 22 من ديسمبر الجاري.

وضع شرطًا أساسيًا! .. علي جاسم يتحدث عن مستقبله بعد أنباء اقترابه من الاتحاد

بعد ربط اسمه بنادي الاتحاد.. تحدث علي جاسم، جناح أيسر نادي كومو ومنتخب العراق الأول لكرة القدم، عن "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

GOAL

الاتحاد يرد على "قنبلة كريم بنزيما" .. حقيقة اعتزال اللاعب في نهاية الموسم الحالي

رد نادي الاتحاد، على الخبر الذي تم وصفه بـ"القنبلة"؛ والذي يُفيد بـ"اعتزال" كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"من جحيم العقوبات ونحس الإصابات إلى رهبة الهلال!" .. كأس الخليج يعيد الحياة إلى نواف العقيدي وحراس السعودية

بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ ستكون بمثابة "جهاز الإنعاش" لمركز حراسة المرمى، في الكرة السعودية. (طالع التفاصيل)