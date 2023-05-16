أخبار الاتحاد اليوم | مدة غياب طارق حامد، ونونو سانتو في فالنسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 مايو 2023.

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الكشف عن إصابة طارق حامد ومدة غيابه

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن طارق حامد يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية هي التي أبعدته عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال.

الصحيفة أوضحت أن ذلك التشخيص تأكد بعد خضوع اللاعب لفحوصات بالأشعة، مشيرة إلى أنه سيغيب عن المباراتين القادمتين أمام الهلال والباطن.

مصائب حامد عند كوستا فوائد

جاءت إصابة طارق حامد وغيابه عن مواجهة الهلال في صالح هيلدر كوستا جناح الاتحاد، حيث ضمه المدرب نونو سانتو لقائمة اللاعبين التي ستخوض الكلاسيكو.

كوستا كان مستبعدًا من اللقاء بسبب لوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بالاستفادة من 7 أجانب فقط خلال كل مباراة من مباريات دوري روشن، لكن غياب حامد فتح له الباب ليتواجد في ملعب الملز مساء اليوم.

الناشري يُعوض حامد وبامسعود جاهز للكلاسيكو

دخل أحمد بامسعود قائمة الاتحاد لمواجهة الهلال في اللحظات الأخيرة بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات خلال اليومين الأخيرين، ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء مساء اليوم.

وأفادت صحيفة الرياضية أن عوض الناشري هو الأقرب لتعويض طارق حامد في وسط الملعب، حيث سيتواجد بجانب برونو هنريكي.

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