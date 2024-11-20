أخبار الاتحاد اليوم | لوران بلان يُبعد عبدالإله العمري عن لقاء الفتح .. واستهداف نجم فنربخشه

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لوران بلان يُبعد العمري عن لقاء الاتحاد والفتح

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، قام بإبعاد المدافع الدولي عبد الإله العمري، من قائمة الفريق التي ستلعب مباراة الفتح المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن العمري الذي كان يُعاني من الإصابة في العضلة الضامة، فضّل المدرب بلان عدم ضمه إلى قائمة الفريق لمواجهة الفتح، بسبب عدم الجاهزية.

رايكوفيتش بالتشكيل الأفضل أوروبيًا

تواجد النجم الصربي رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد، في التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

رايكوفيتش بالتشكيل الأفضل، رفقة إيميريك لابورت مدافع النصر، وكريستيانو رونالدو مهاجم العالمي.

GOAL

الاتحاد مستعد للتعاقد مع يوسف النصيري

كشفت صحيفة "TRT Spor" التركية، عن أن إدارة الاتحاد مستعدة للتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب فنربخشه التركي.

وأضافت الصحيفة أن نادي فنربخشه لديه نية لبيع النصيري في الوقت الحالي، رغم وجود بعض العروض من الأندية السعودية أبرزها من النصر.

كريم بنزيما يستعيد ذكريات ريال مدريد

استعاد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، ذكريات فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وذلك بالتفاعل مع إحدى المنشورات.

وقام بنزيما بنشر منشورًا فيه صورًا له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، معلقًا عليها: "المباراة التي تنتهي قبل أن تأتي".