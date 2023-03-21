أخبار الاتحاد اليوم | لاعبان في تشكيل الجولة المثالي، وخسارة إيجور كورونادو أمام كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 مارس 2023.

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حمدالله نجم الجولة الـ21 من دوري روشن

حصل عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد على التقييم الأعلى في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، حيث حصل على تقييم 8.9 درجات.

وتواجد الهداف المغربي في التشكيل المثالي للجولة ومعه من الاتحاد المدافع أحمد شراحيلي.

عماد السالمي يُوضح دور نونو سانتو في فوز الاتحاد

أشاد الناقد الرياضي عماد السالمي كثيرًا بالمدرب نونو سانتو، مؤكدًا أنه لعب الدور الأهم في فوز الاتحاد على الفتح في آخر جولات الدوري السعودي.

إذ قال "لولا نونو سانتو لانتهت تلك المباراة بالتعادل، دور سانتو كان واضحًا في الملعب وخاصة بين الشوطين حين طالب عبد الرحمن العبود بالعودة لأداء أدوار دفاعية بجانب زكريا هوساوي مما أدى للسيطرة على مراد باتنا وإخراجه من اللعب".

كورونادو يخسر سباق هدف الجولة لصالح رونالدو

خسر إيجور كورونادو سباق هدف الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر.

هدف رونالدو ضد أبها حصد 55% من الأصوات تقريبًا، في التصويت الذي جرى عبر حساب دوري روشن السعودي على تويتر، فيما حصل هدف كورونادو ضد الفتح على 30%، وجاء هدف سالم الدوسري أمام الاتفاق ثالثًا بـ15%.

سيطرة الاتحاد مستمرة على سباق الأفضل في الدوري

نجوم الاتحاد مازالوا في صدارة سباق الأفضل في دوري روشن السعودي.

سباق الأفضل في الدوري السعودي | وجه جديد في القائمة، وأوديون إيجالو يزحف نحو القمة

الفراج يرد بصرامة على مشجع يتحدث عن الاتحاد والسحر

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Shahid