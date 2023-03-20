فيديو | "إعادة المباراة بسبب مواد شيطانية" .. وليد الفراج يسخر من مشجع طالب بالتحقيق في واقعة "رش المياه"

وليد الفراج سخر من مشجع طالب بإعادة مباراة الفتح والاتحاد في الدوري السعودي.

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رد الإعلامي السعودي وليد الفراج على مزاعم محاولته لإغلاق ملف واقعة "رش الماء" قبل مباراة الفتح والاتحاد أقيمت يوم السبت 18 مارس لحساب الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة دوري روشن السعودي.

المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد خارج ملعبه بنتيجة 5-1 صاحبها الكثير من الجدل، بعد قيام أحد الأعضاء في الجهاز الإداري للعميد برش المياه في دائرة المنتصف قبل انطلاق اللقاء، مما فتح الباب حول وجود أعمال سحر في الدوري السعودي.

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الفراج، وعبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يُذاع عبر شبكة "MBC" رد على مشجع كتب قائلًا: "وليد الفراج يحاول غلق الحديث عن واقعة رش الماء بدلًا من المطالبة بالتحقيق فيها، يمكن لأنه الاتحاد؟ يمكن".

ليرد الفراج قائلًا: "ما الذي تتحدث عنه، كيف نحقق في الأمر، تخيل البيان التالي، قامت لجنة الانضباط بالتحقيق في واقعة سكب الملعب في أرضية مباراة الفتح والاتحاد، وتبين وجود مكونات شيطانية داخل هذه الزجاجة وأدت بالتالي إلى تغير النتيجة، فأصدرت لجنة الانضباط قرارها بإعادة المباراة".

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 بعد مرور 21 جولة، حيث جمع "العميد" 50 نقطة متفوقًا بفارق نقطة عن النصر الوصيف.

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