أخبار الاتحاد اليوم | قنبلة نصراوية .. ونونو سانتو يصحح الأخطاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 20 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت 20 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

الانتقال إلى الاتحاد؟ .. الهلال يختار "بديل" سالم الدوسري

بين الانتقادات الجماهيرية والأخبار المتواصلة عنه، يبدو أن الصيف الحالي؛ سيكون ساخنًا للغاية على النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

بعد التوقعات بتغليظها .. الانضباط تُعلن عن عقوبات كلاسيكو الهلال والاتحاد

بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، توقع البعض أن جماهير العميد ستتعرض لعقوبة قوية بالإيقاف عن حضور مباريات فريقها، أو حتى نقل مباريات النمور إلى خارج أرضهم. "اقرأ التفاصيل"

توقع فوز النصر بالدوري .. فيكتور سيموس: تلك أصعب لحظاتي الكروية مع الأهلي

وصف البرازيلي فيكتور سيموس تجربته مع الأهلي السعودي بأنها الأفضل في مسيرته الكروية التي لعب خلالها لعدة أندية أوروبية وبرازيلية. "اقرأ التفاصيل"

"بعض الجمهور طيب ويُصدق" .. وليد الفراج يسخر من شكاوى النصر وقضاياه

سخر الإعلامي وليد الفراج من لجوء نادي النصر للمحاكم مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير طيبة وتُصدق أن هناك إمكانية لتحقيق انتصارات رياضية عبر رفع القضايا وتقديم الشكاوى. "اقرأ التفاصيل"

"المحكمة الرياضية ستنظر فيما تجاهله فيفا" .. قنبلة نصراوية في وجه حمدالله والاتحاد

كشف الناقد الرياضي بندر الدبيخي عن قنبلة نصراوية قد تنفجر في وجه عبد الرزاق حمدالله وناديه الاتحاد بعد تقدم النصر باستئناف لدى المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن شكوى اللاعب المغربي ضده. "اقرأ التفاصيل"

نفاد تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن

أعلن نادي الاتحاد عن نفاد تذاكر مباراته أمام الباطن، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الانتصار، من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، في ظل تصدره لترتيب دوري روشن للمحترفين.

نونو سانتو يصحح أخطاء لاعبي الاتحاد

خاض فريق نادي الاتحاد تدريباته مساء أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة الباطن بالجولة 28 ضمن منافسات دور يروشن للمحترفين.

واجتمع سانتو مع لاعبي الاتحاد لمدة 15 دقيقة، قام بشرح فيه برنامج الفريق خلال المباريات المقبلة، وأيضًا تصحيح أخطاء لاعبي العميد.