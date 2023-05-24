أخبار الاتحاد اليوم | قنبلة حمد الله .. وضم كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

فيديو | خيبة أمل .. صدمة لاعب الاتحاد بعد علمه بفوز النصر أمام الشباب

الكثيرون كانوا يتهيأون بالأمس للاحتفال بفوز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، لكن النصر لم يتح لهم هذه الفرصة، في الجولة الـ28. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر والهلال والاتحاد بـ"طلب مهم"

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الشباب، في ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"لست ساحرًا" .. نونو سانتو يُبرئ نفسه ويتهم لاعبي الاتحاد بالتقصير أمام الباطن!

خرج البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، للرد على الانتقادات التي طالته عقب مواجهة الباطن، خاصةً فيما يتعلق بتحفظه الدفاعي الزائد عن الحد. "اقرأ التفاصيل"

"الاتحاد مهدد بخصم 3 نقاط" .. قنبلة عبد الرزاق حمد الله الجديدة تمهد لإهداء الدوري إلى النصر

قنبلة جديدة فجّرها القانوني الرياضي أحمد الأمير، قد تحوّل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، من نادي الاتحاد إلى النصر. "اقرأ التفاصيل"

"مخطط النصر وإعارة كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد" .. تغريدة محذوفة تهز الشارع السعودي

من جديد تسبب اسم المستشار القانوني عمر الخولي، في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي، وذلك بالتزامن مع مراحل الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

"الأهلي المستفيد الأول من تتويج الاتحاد بلقب الدوري"!

اعتبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن النادي الأهلي؛ سيكون على رأس المستفيدين من تتويج الاتحاد "المحتمل"، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

أحمد شراحيلي: صعبنا مباراة الباطن على أنفسنا

أكد أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، على أن فريقه هو من صعب مباراة الباطن على نفسه، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو يعد من أفضل المدربين الذين تعامل معهم.

وقال شراحيلي عقب مباراة الباطن: "نونو سانتو مختلف عن جميع المدربين الذين عملت معهم، لأنه انضباطي جدًا ولا يتوقف عن العمل من أجل تطوير الفريق وهو ما انعكس إيجابيًا على مستوى الفريق طوال الموسم".