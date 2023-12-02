أخبار الاتحاد اليوم | قرار "غاية في الغرابة" من جاياردو قبل مواجهة سباهان وتورط نجم الفريق مع كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، الموافق الثاني من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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قرار غريب قبل مواجهة سباهان

قرر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد، منح لاعبي الفريق اليوم، راحة من التدريبات قبل 48 ساعة من مواجهة سباهان أصفهان الإيراني بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتأتي إراحة اللاعبين في ظل كون اللقاء الآسيوي تحصيل حاصل، فقد حسم العميد بالفعل تأهله للدور المقبل منذ الجولة الخامسة.

لكن الغريب في الأمر أنها ليست تحصيل حاصل من ناحية حسم صدارة المجموعة، إذ يتصدر النمور حاليًا بـ12 نقطة، يليهم سباهان بعشر نقاط.

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عقد رعاية جديد

ينتظر أن يوقع الاتحاد اليوم، عقد رعاية جديد مع شركة "تطوير البلد"، في مقر الشركة بالمنطقة التاريخية في جدة.

الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي استحوذ على ملكية نسبة 75% من النادي الجداوي في إطار خصخصة الرباعي الكبير.

ويعد هذا العقد هو الراعي الخامس للاتحاد خلال الموسم الجاري بعد شركات روشن، سيف الأمنية، نوا وSRC.

بعد اتهام نجم الاتحاد .. حقيقة تورط فيصل الغامدي في إصابة كريم بنزيما

خلال الساعات القليلة الماضية، تم توجيه أصابع الاتهام إلى فيصل الغامدي، متوسط ميدان نادي الاتحاد الشاب، في إصابة زميله في الفريق، المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما. (طالع التفاصيل)

هل يستبعده الاتحاد من المونديال؟ .. الكشف عن مدة غياب كريم بنزيما عن الملاعب

بينما كان أحد الأهداف الأساسية للاتحاد السعودي من ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو التسلح به في كأس العالم للأندية السعودية 2023 كما كان أحد المغريات له للموافقة على العرض، يبدو أن أمر لحاقه بالمونديال أصبح مشكوكًا به. (طالع التفاصيل)

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