أخبار الاتحاد اليوم | فريق إنجليزي يستهدف نونو سانتو .. وهجوم جديد على العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 فبراير 2023.

بعد تقليلهم من وصافة المونديال .. سامي الجابر يجلد منافسي الهلال: نستمتع بالضحك عليكم!

عادةً ما يترفع سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، عن الرد على التلاسنات بين الجماهير وبعضها، لكنه هذه المرة قرر الرد بعدما قلل البعض من إنجاز ناديه بحصد فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022. "اقرأ التفاصيل"

الخماسيات تسيطر قبل ريال مدريد .. أبرز الهزائم الثقيلة في تاريخ الهلال

رغم الأداء الجيد إلا أن الهلال السعودي مُني أمس السبت، بهزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022. "اقرأ التفاصيل"

"تلاحقون الجماهير فقط؟!" .. "إيريا" تتسبب في هجوم جديد على إدارة الاتحاد

تحقيق الاتحاد لقب كأس السوبر السعودي، لم يحد من هجوم البعض على إدارة أنمار الحائلي، بل كان سببًا، وإن كان فرعيًا، في هجوم الإعلامي الرياضي خضر المقعدي هذه المرة. "اقرأ التفاصيل"

ليدز يونايتد يدرس التعاقد مع سانتو

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، على أن نادي ليدز يونايتد يدرس التعاقد مع نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليدز يدرس التعاقد مع مدرب الاتحاد لتعويض جيسي مارش، كما أن سانتو مرحب بالفكرة.