أخبار الاتحاد اليوم | عدو عبد الرزاق حمد الله يشيد به وصديق كريم بنزيما يفاجئ الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الخامس من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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كسر رقم الهلال

بانتصار الاتحاد ليلة أمس أمام ضمك، حافظ العميد على نظافة شباكه في 15 مباراة في الموسم الجاري من دوري روشن، توج بها حارسه مارسيلو جروهي كأفضل حارس في تاريخ دوري المحترفين، متخطيًا رقم محمد الدعيع؛ حارس الهلال الأسبق، صاحب الـ14 مباراة في موسم 2008-2009.

لكن لم يتم كسر رقم حارس الزعيم فقط، بل الرقم المسجل باسم الهلال أيضًا، إذ استقبل الزعيم في موسم 2008-2009 تسعة أهداف فقط خلال 22 مباراة، ليتخطاه الاتحاد الذي لم يستقبل الموسم الجاري إلا سبعة أهداف فقط خلال 22 مباراة.

فيديو | الهلال أم الاتحاد؟ .. صديق كريم بنزيما وإمام مسجده يتحدث عن وجهته المقبلة

يتهيأ دوري روشن السعودي لصفقة قوية محتملة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون بطلها الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

رغم الخلافات بينهما .. رد مفاجئ من أندرسون تاليسكا حول منافسته لعبد الرزاق حمد الله

تحدث أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، عن منافسته مع عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب الاتحاد، نحو لقب هداف الدوري، بطريقة فاجأت الجماهير رغم الخلافات بين الثلاثي خلال فترة تمثيل المغربي للعالمي. (طالع التفاصيل)

وأخيرًا فعلها .. مارسيلو جروهي يتخطى محمد الدعيع ويدخل التاريخ

بينما فرح الاتحاديون بالأمس، لمواصلة فريقهم الهيمنة على صدارة دوري روشن السعودي، كان هناك فرحة خاصة للحارس البرازيلي مارسيلو جروهي. (طالع التفاصيل)

فيديو | تعلم الدرس جيدًا .. عبد الرحمن العبود وموقف رائع مع نونو سانتو

في ليلة الأمس فقط تأكد جمهور الاتحاد السعودي أن لاعبهم عبد الرحمن العبود قد تعلم الدرس جيدًا من مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعد موقفه الرائع أمام ضمك. (طالع التفاصيل)

لم يستفزه المغاربة أم لعنة بنزيما حلت؟ .. حمد الله "النائم" في ثكنات الاتحاد!

ثلاثية اتحادية في الشباك ضمكاوية، وقع عليها المدافع المصري أحمد حجازي، بينما غاب عنها المهاجم عبد الرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

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