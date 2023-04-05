فيديو | الهلال أم الاتحاد؟ .. صديق كريم بنزيما وإمام مسجده يتحدث عن وجهته المقبلة

ريال مدريد لا يمانع رحيل صاحب الكرة الذهبية في 2022 بحسب التقارير

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يتهيأ دوري روشن السعودي لصفقة قوية محتملة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون بطلها الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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صاحب الـ35 عامًا دخل فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع النادي الملكي، وبحسب التقارير الإسبانية فإن مسؤولي الريال لن يمنعوا نهائيًا رحيله، بل هناك ترحيب كبير بذلك.

ومع وجود تأكيدات أجنبية وسعودية حول الاهتمام السعودي ببنزيما، جاء تأكيد جديد من صديقه وإمام مسجده في فرنسا، حول وجهته المقبلة..

الإعلامي الرياضي وليد عمر، نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفقة إمام مسجد الفرنسي، يؤكد به الأخير أن بنزيما اتحادي في الموسم المقبل، وفي انتظار إتمام الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن بنزيما توج في عام 2022 بجائزتي "بالون دور" و"ذا بيست" كأفضل لاعب المقدمتين من مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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