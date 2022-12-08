أخبار الاتحاد اليوم | شكر نصراوي بسبب رونالدو .. ومصير جروهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الثامن من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

تطورات جديدة .. الاتحاد يقترب من الكفاءة المالية

مازالت تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على إنهاء جميع الالتزامات المالية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"إذا تعاقد النصر مع رونالدو .. على جماهيره أن تشكر كنو وحمدالله"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أنه يجب على جماهير النصر أن توجه الشكر إلى محمد كنو لاعب وسط الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، حال التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

تجديد أم فسخ عقد؟ وكيل جروهي يصل إلى جدة

وصل البرازيلي برونو؛ وكيل أعمال مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، إلى مدينة جدة خلال الساعات الماضية، من أجل حسم مستقبل الحارس مع العميد. "اقرأ التفاصيل"