أخبار الاتحاد اليوم | سر اللاصقة الغريبة للاعبي العميد .. وتحرك لحل أزمة مارسيلو جاياردو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

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ثنائي الاتحاد يستخدمات لاصق لمتابعة التعرق

كشف المحاضر في علوم الرياضة محمد بيلا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن سبب وضع لاصق على أيدي لاعبي نادي الاتحاد خلال التدريبات.

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وأكد بيلا على أن اللاصق يستخدم لمتابعة تعرق اللاعبين، لتحديد كمية السوائل التي يتناولها اللاعبين مثل الماء والمشروبات الرياضية، لمساعدة اللاعبين من الجفاف.

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تذاكر مواجهة الاتحاد والقادسية اقتربت من النفاد

شهدت تذاكر مباراة الاتحاد ضد القادسية في دوري روشن السعودي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، والذي سيقام في ملعب الجوهرة المشعة.

وتبقى من التذاكر 500 تذكرة فقط على نفاد الواجهة، كما تبقى عدد قليل من المقاعد المتاحة أمام الجماهير.

دون قضية رسمية .. الاتحاد يستعين بمحامٍ أجنبي بسبب مارسيلو جاياردو!

قرر دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الاستعانة بمحامٍ أجنبي خلال المرحلة المقبلة، بسبب فسخ عقد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. "اقرأ التفاصيل"

لن يحضر "ليلة الوفاء" .. الكشف عن سبب غياب أنمار الحائلي عن لقاء القادسية

تأكد غياب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، عن ليلة الوفاء التي سينظمها العميد خلال مباراة الفريق ضد القادسية، لتكريم الرؤساء السابقين للنادي. "اقرأ التفاصيل"