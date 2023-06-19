أخبار الاتحاد اليوم | رهان نصراوي على نجم العميد وتصرف غريب من كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ19 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ19 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

فهد الهريفي يناشد النصر: تعاقدوا مع نجم الاتحاد، رونالدو وزياش وتاليسكا لن يحصدوا البطولات!

عاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي، لتوجيه نصائحه من جديد لمسؤولي العالمي، في ظل الحديث عن الاقتراب من إتمام صفقة المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، معارضًا إتمامها. (طالع التفاصيل)

ناكر الجميل .. تصرف غير متوقع من كريم بنزيما ضد ريال مدريد!

قام كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد بعد رحيله عن القلعة الملكية في سوق الانتقالات الجارية. (طالع التفاصيل)

بسبب جمهور الاتحاد .. محمد الدويش ينشر تغريدة مثيرة للجدل!

كتب الإعلامي السعودي محمد الدويش تدوينة مثيرة عن الاتحاد السعودي والذي حقق لقبي الدوري والسوبر في الموسم المنصرم. (طالع التفاصيل)

طرح فيلم "عودة النمر"

أعلن نادي الاتحاد رسميًا، طرح فيلم "عودة النمر"، اليوم، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الفيلم يوثق اللحظات المهمة في مشوار العميد والكواليس نحو التتويج بلقب دوري روشن للمرة التاسعة في تاريخ النادي والأولى منذ موسم 2008-2009م.

كانتي يوقع

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، قام بالتوقيع رسميًا على عقود انتقاله لنادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الصحيفة لم تكشف مدة التعاقد أو تفاصيل العقد، واكتفت بالتأكيد على تخطيه الفحص الطبي.

جدير بالذكر أن الاتحاد ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الأسابيع الماضية، كأولى صفقاته الصيفية.