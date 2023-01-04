أخبار الاتحاد اليوم | رفض التعاقد مع ميسي ولفتة رائعة من جروهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

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"لا أريد ميسي في الاتحاد، بل لاعب ريال مدريد"

في وقت يطالب به جمهور الاتحاد إدارة ناديهم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هناك من يرفض استقدام لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الثانية عشر لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟ (طالع التفاصيل)

راتب جروهي الجديد

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مفاوضات الاتحاد مع حارسه مارسيلو جروهي لتجديد عقده، لم تستغرق أكثر من 24 ساعة، موضحة أن التجديد كان رغبة مشتركة بين البرازيلي وإدارة النادي.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن الحارس سيتقاضى 2.5 مليون دولار راتبًا خلال العام الذي قام بتجديده، إذ أن عقده الجديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

التجديد لحمد الله يقترب

أوضح قناة "ssc" الرياضية السعودية أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت شفهيًا مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

إدارة العميد بدأت سلسلة التجديدات، إذ شهدت الأيام الماضية التجديد للثنائي أحمد حجازي ومارسيلو جروهي، وحمد الله الذي يدخل الفترة الحرة في يناير الجاري، يقترب.

Shahid