أخبار الاتحاد اليوم | رسالة غريبة .. وإفساد خطة التعاقد مع نجم النصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

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استفزه عبدالرزاق حمدالله فجاء الرد رائعًا .. كريم بنزيما "الباحث عن ذاته" بين جنبات الاتحاد!

عندما تنظر لحال البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر وتقارنها بوضع الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد، حتمًا ستشفق على الثاني، حتى وإن لم تكن من محبيه، فوضعه حقًا يحتاج للشفقة. "اقرأ التفاصيل"

يسخر من وداع الأهلي لكأس الملك؟ .. الاتحاد يثير الجدل برسالة غريبة

أثار نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق بسيطة من نهاية مباراة الأهلي وأبها، مساء اليوم الثلاثاء. "اقرأ التفاصيل"

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تصريح بمثابة الكارثة .. نونو سانتو يجدد استفزازه للجماهير بعبد الرحمن العبود

بينما يمني جمهور الاتحاد السعودي نفسه بنجاح محاولات الصلح بين البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، والجناح عبد الرحمن العبود، أغلق الأول الملف نهائيًا بتصريح بمثابة الصدمة للجماهير. "اقرأ التفاصيل"

النصر يحبط مخطط الاتحاد والأهلي .. ويتفق مع نجمه على التجديد

اتخذ مسؤولو النصر السعودي، خطوة كبرى لـ"منع" انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الأندية المنافسة؛ خاصة الاتحاد والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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