أخبار الاتحاد اليوم | رسالة حمد الله .. موقف النابت من العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 يناير 2023.

صفقة الاتحاد المرتقبة؟ .. سميحان النابت يكشف جديد موقفه مع التعاون

سميحان النابت؛ لاعب وسط التعاون السعودي، أحد الأسماء التي ستكون حاضرة بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل دخوله الفترة الحرة مع ناديه، وصراع أكثر من نادٍ للتعاقد معه. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"يخلق الله ما لا تعلمون" .. الحائلي يوضح موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد من جديد

أجاب أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، على السؤال الذي يدور في أذهان الاتحاديين خلال الفترة الحالية، حول موقفه من الرئاسة، في ظل الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها من قبل بعض الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

حمد الله يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد الفوز على أبها

حرص المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير ناديه، بعد تحقيق الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحمد لله على الفوز، والقادم أفضل إن شاء الله".

حمد الله يقود التشكيل المثالي للأسبوع 11 في دوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التشكيل المثالي، للجولة 11 ضمن منافسات البطولة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وشهد التشكيل قيادة المغربي عبد الرزاق حمد الله للهجوم، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

الدفاع: إياجو سانتوس، سامي الخيبري، كولينر فاي، بندر ناصر.

خط الوسط: ألفا سيميدو، أمير سعيود، عبد الرحمن غريب، كاكو.

الهجوم: أنتوني نواكايمي، عبد الرزاق حمد الله.

Shahid