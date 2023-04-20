أخبار الاتحاد اليوم | خطة سانتو لتعويض حامد .. والجوهرة المشعة لا ينفع!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 20 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يستعد للهلال بصفوف مكتملة

واصل فريق نادي الاتحاد استعداداته لمواجهة نظيره الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن أحمد شراحيلي مدافع الفريق وعبد العزيز البيشي الظهير الأيسر، انضما للتدريبات، لتكتمل صفوف العميد لمواجهة كلاسيكو كأس الملك.

نونو سانتو يدرس كيفية تعويض طارق حامد

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، بدأ يدبر كيفية تعويض المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعد تأكد غيابه عن كلاسيكو الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

حامد كان قد حصل على بطاقتين صفراوين في الدورين الماضيين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي سيغيب عن لقاء الهلال، حيث يدرس سانتو جميع الخيارات المتاحة الآن.

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خارج الدوري.. ملعب "الجوهرة المشعة" لا ينفع الاتحاد!

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتقابل الاتحاد والهلال من قبل خارج بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة مرتين، الأولى فاز فيها الهلال بنتيجة 3-2 في كأس ولي العهد عام 2014، والثانية انتهت بالتعادل السلبي عام 2019 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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