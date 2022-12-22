أخبار الاتحاد اليوم | حمد الله يقود الهجوم أمام الشباب وراتب حجازي الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق 22 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

بعد تجديد عقده .. ما هو راتب حجازي في الموسم مع الاتحاد؟

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في تمديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي مع الفريق، ليمتد إلى صيف 2026، بعد أن كان العقد سينتهي بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

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موقوف من فيفا وثنائي باقٍ في العميد .. جيل الاتحاد المتوج بكأس الملك 2018، أين هم الآن؟

قبل مباراة الليلة الحاسمة، دعونا نذكركم أولًا بجيل الاتحاد الذي حصد كأس الملك 2018 وأين هم الآن؟ (طالع التفاصيل)

التاريخ ينصف الاتحاد على الشباب

يلتقي الاتحاد بالشباب بعد قليل، في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

العميد يدخل المباراة متسلحًا بالتاريخ، إذ أنه يعرف من أين تؤكل كتف الليوث في الكأس، فقد توج باللقب في عام 2013 بعد هزيمة الشباب 4-2، وفي نسخة 2018، التي حصد لقبها النمور، أسقطوا الشباب في طريقهم بدور ربع النهائي بنتيجة 3-1.

حمد الله يقود الهجوم أمام الشباب

رغم عودته بالأمس لجدة، للانتظام في مران الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022 إلا أن المغربي عبد الرزاق حمد الله يقود تشكيل العميد الليلة في مواجهة الشباب.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد التشكيل الرسمي، الذي ضم كل من: جروهي – أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي – طارق حامد – كورونادو – هيلدر كوستا – عبد الرحمن العبود – عبد الرزاق حمد الله – رومارينيو.

الجمهور يزين الملعب بصور اللاعبين

حضر جمهور الاتحاد مبكرًا لمدرجات ملعب الجوهرة المشعة، لدعم اللاعبين، قبل مواجهة الشباب المصيرية.

وحرص الجمهور على تزين المدرجات بصور كافة اللاعبين، وحثهم على ضرورة حصد اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2018.