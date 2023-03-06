أخبار الاتحاد اليوم | حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود في حالة انتظار، والتعاقد مع مساعد الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 مارس 2023.

الشمراني والعبود في حالة انتظار

ينتظر الثنائي عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني قرار المدرب نونو سانتو بشأن مشاركتهما في مباراة النصر القادمة من عدمها.

اللاعبان غابا عن المباريات الثلاثة الماضية، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن المدرب أبلغ الشمراني أنه أصبح الظهير الأيسر الثالث في الفريق بعد زكريا هوساوي وأحمد بامسعود، والأمر ذاته ينطبق على العبود.

وأضافت الرياضية أن الإدارة الاتحادية تدعم المدرب وتمنحه حرية اتخاذ القرارات الخاصة باللاعبين منذ بدأت تجربته مع النادي هذا الموسم.

الاتحاد يستأنف استعداداته "العادية" لمباراة النصر

استأنف الاتحاد أمس تدريباته الجماعية المعتادة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الخليج يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن نونو سانتو المدير الفني للعميد يستعد لمواجهة النصر مساء الخميس القادم بالشكل المعتاد لجميع مباريات الموسم دون أي استثناءات أو حالة طوارئ تتعلق بأهمية اللقاء.

مساعد الدوسري يُمثل الاتحاد في دوري فيفا 23

أعلن نادي الاتحاد يوم أمس أن مساعد الدوسري أسطورة الألعاب الإلكترونية سيُمثل النادي في الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين فيفا 23.

ونسر حساب الاتحاد على تويتر مقطع فيديو صغير للإعلان عن الأمر بجانب بعض الصور، واستعرض في تغريدة أخرى تاريخ الدوسري.

الهلال ضمن المشاركين في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الاتحاد العربي أعلن مساء أمس قائمة الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان.

ما هي أسرار العلاقة الخاصة بين الهلال والاتحاد؟

نقدم لكم تقريرًا يتحدث عن أسرار العلاقة الخاصة والجيدة بين الهلال والاتحاد.