أخبار الاتحاد اليوم | تيفو الجمهور المُفضل لحمدالله، ومستقبل نونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 مايو 2023.

"العالمية صعبة قوية" شعار احتفالات الاتحاديين

احتفل جمهور الاتحاد في جدة بالتتويج بلقب دوري روشن حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوافد الجمهور على مقر النادي وفُتح لهم الملعب الرديف للاحتفال وتحدث معهم الرئيس ونائبه.

وأغلقت السلطات عدة شوارع في جدة بسبب ضخامة الاحتفالات وتواجد الاتحاديين بكثافة، وقد غنى الجمهور الأهازيج الاتحادية ولكن كان هتاف "العالمية صعبة قوية" صاحب اليد العليا في الاحتفالات بعد تأهل الفريق لخوض النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

سانتو يتحدث عن مستقبله ويكشف سر الفوز بالدوري

كشف نونو سانتو المدير الفني للاتحاد سر الفوز بالدوري حين أكد لقناة SSC أن الجماعية هي العامل الأهم في الإنجاز.

وأضاف "المنافسة هذا الموسم كانت صعبة جدًا، لكن العمل الجماعي قادنا لهذا الإنجاز المهم. عانينا خلال الموسم من الإصابات والغيابات والظروف الصعبة لكننا اجتهدنا كثيرًا وكلل عملنا بالتتويج".

المدرب البرتغالي سُئل عن مستقبله، فأجاب "لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن، أعيش كل يوم بيومه ولا أعلم ما سيحدث غدًا، الآن وقت الاحتفال وأنا أعيش حالة من السعادة حاليًا".

حمدالله يختار أجمل تيفو لجمهور الاتحاد

أبدى عبد الرزاق حمدالله سعادته البالغة بالتتويج باللقب، مشيرًا إلى أنه شعر بالفوز باللقب بعد الفوز على النصر.

وأضاف حمدالله عن الموسم القادم "نود أولًا إنهاء هذا الموسم وبعدها الحصول على قسط من الراحة لأن الضغوطات كانت كبيرة علينا، ومن ثم سنستعد للموسم القادم جيدًا".

وأخيرًا اختار حمدالله التيفو الأفضل للجماهير، فأجاب "كلهم أجمل من بعضهم البعض، لكن ما أعجبني على المستوى الشخصي كان تيفو نهائي كأس السوبر في الرياض. جمهور الاتحاد هو الأفضل في آسيا".

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