السعودية تدعم الاتحاد بـ"3 صفقات عالمية كبرى" لعيون المونديال

أولى هدايا التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين

مكاسب نادي الاتحاد لن تتوقف عند التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ هذا ما يجب أن يعلمه أي عاشق ومحب لهذا الكيان الكبير.

الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".

وأعلن الإعلامي الرياضي نواف العقيل، دعم المملكة العربية السعودية، لنادي الاتحاد بـ"3 صفقات عالمية كبرى"، استعدادًا لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في كأس العالم للأندية 2023.

وكشف العقيل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مشروع سعودي ضخم، تحت اسم "100 نجم"؛ يهدف للتعاقد مع مائة لاعب عالمي، خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "سيكون سوق الانتقالات للدوري السعودي، الصيف المقبل، أكبر سوق رياضي في تاريخ كرة القدم، خارج قارة أوروبا".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا"، يوم 12 ديسمبر القادم، في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.