أخبار الاتحاد اليوم | تنفيذ طلب سانتو .. وإصابات الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 ديسمبر 2022.

Shahid

رعب وانهيار واستفادة .. هل ستتغير خريطة منافسة دوري روشن؟

عاد دوري روشن من جديد بعد توقف دام 60 يومًا، ولكن يبدو أن هناك مستجدات طالت الأندية، التي قد تُغير خريطة المنافسة بالبطولة خلال الفترة المقبلة، يجب علينا مناقشتها. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الاتحاد ينفذ طلب نونو سانتو

أنهت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تجهيز المنطقة الواقعة خلف المرميين في ملعب النادي، بزراعتها بناءً على طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب العميد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن هذا الأمر تم من أجل رغبة سانتو لاستغلال تلك المساحة لتدريبات اللياقة، كما تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيز بالنادي.

إصابة نجم الشباب قبل مواجهة الاتحاد

تعرض حسين القحطاني لاعب وسط نادي الشباب لإصابة في العضلة الخلفية، قد تجعله يغيب عن مباراة الفريق أمام الاتحاد، والمقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

كما أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا وصانع الألعاب نواف العابد، يعانيان من الإصابة، حيث يتواجدان في عيادة النادي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid