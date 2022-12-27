أخبار الاتحاد اليوم | تعليق كورونادو على غيابه، وتطورات عقد حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 ديسمبر 2022.

الاتحاد يُحافظ على سجله دون خسارة

حافظ الاتحاد على سجله دون خسارة هذا الموسم وحقق انتصاره السادس في دوري روشن السعودي بتفوقه على التعاون بثلاثية نظيفة يوم أمس في جدة، فيما تعادل في 3 مباريات.

الفوز هو الـ13 للعميد على التعاون ضمن 25 مواجهة جمعتهما في دوري المحترفين السعودي.

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كوستا: المجموعة تزداد قوة يومًا بعد يوم

أبدى هيلدر كوستا جناح الاتحاد سعادته بالفوز على التعاون يوم أمس، وأضاف عقب اللقاء "قدمنا مباراة جيدة للغاية وصنعنا الكثير من الفرص، قوة المجموعة تزداد يومًا بعد يوم لكننا يجب أن نحافظ على ذلك ونتحسن أكثر لأن المرحلة القادمة تتضمن عددًا كبيرًا من المباريات المهمة والصعبة والمتتالية".

أضاف "الفريق يؤدي بشكل أفضل بعد التغيير الخططي واللعب بـ4 مدافعين، أصبحنا نصنع فرصًا أكبر، والمهم أن نواصل السير على نفس النهج".

شاهد أهداف الاتحاد أمام التعاون

سجل هيلدر كوستا الهدف الأول وأضاف عبد الرزاق حمدالله هدفين، شاهد الأهداف أدناه ..

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ما الذي حدث في ملف تجديد عقد حمدالله مع الاتحاد؟ النادي واللاعب يُوضحان.

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كورونادو يُفسر سبب استبعاده من المباراة

أكد إيجور كورونادو صانع ألعاب الاتحاد أنه بحالة جيدة وليس مصابًا، مشيرًا إلى أن استبعاده من مباراة التعاون جاء بقرار فني من المدرب نونو سانتو.

تصريحات كورونادو كانت خلال مقطع فيديو علق خلاله على غيابه عن اللقاء.

Shahid