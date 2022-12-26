الاتحاد: لم نتفاوض معه بعد .. وحمد الله: أنا رهن إشارة العميد

المهاجم المغربي يدخل الفترة الحرة في عقده مع العميد في يناير المقبل

تحدث أحمد كعكي؛ نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن موقف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من البقاء في صفوف الفريق، مؤكدًا أنه باقٍ رغم عدم بدء المفاوضات معه.

Shahid

المهاجم المغربي يدخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

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وقال كعكي عن موقف اللاعب، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "إن شاء الله باقٍ، قريبًا سيسمع الجمهور خبرًا يسرهم، لم نتفاوض معه بعد، لكن بأمر الله هو باق معنا".

فيما علق عبد الرزاق حمد الله للبرنامج نفسه قائلًا: "أنا رهن إشارة الفريق، الاتحاد لا يجمعني به عقد، ما بيني وبين الاتحاد يفوق العقد، إن شاء الله خير، وأي شيء في مصلحة النادي سيحدث بإذن الله".

يذكر أن حمد الله كان قد انضم للعميد في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ ناديه السابق النصر لعقده.