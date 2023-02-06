أخبار الاتحاد اليوم | تعطيل تجديد عقد الثنائي وتكريم مزدوج بمناسبة السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 6 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق السادس من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

تعليق تجديد عقد كوستا وهنريكي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد قررت تعليق ملف تجديد عقدي الثنائي المحترف هيلدر كوستا وبرونو هنريكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن القرار جاء بهدف التريث حتى نهاية الموسم الجاري، لدراسة تقرير الجهاز الفني وجميع الخيارات المطروحة أمام النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

سبب تعطل تجديد عقد كورونادو

أكدت مصادر خاصة لصحيفة "الاقتصادية" أن تعطيل تجديد عقد البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب الاتحاد، يأتي للاختلاف حول الأمور مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين يرغبان في الاستمرار معًا، لذلك من المحتمل أن يتوصل الطرفان لاتفاق مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة.

عضلة هوساوي سليمة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن زكريا هوساوي؛ لاعب الاتحاد، خضع لفحوصات طبية على العضلة الضامة، للاطمئنان على موضع إصابته.

وأكدت الصحيفة أن الفحوصات أثبتت سلامة عضلة اللاعب من التمزق، ومن المقرر أن يجري تدريبات تأهيلية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية تدريجيًا.

وكان هوساوي قد أصيب خلال نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، في 29 من يناير الماضي.

جمهور الاتحاد في الصدارة

جاء جمهور الاتحاد في المركز الأول بقائمة الأكثر حضورًا لمباريات فريقه في الدور الأول من الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

حضر من العميد 220.359 مشجعًا خلال سبع مباريات استضافها الاتحاد على ملعبه.

وسط جدة وأمير منطقة مكة يكرمان الاتحاد

حرصت الشركة الراعية لنادي الاتحاد "وسط جدة للتطوير" على تكريم العميد بعد تتويج لاعبيه أبطالًا لكأس السوبر السعودي.

العميد توج بطلًا للسوبر بعد الفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وعقب تكريم الشركة الراعية، حرص أمير منطقة مكة المكرمة على استقبال لاعبي الاتحاد أيضًا، لتكريمهم على أول بطولة يحققها الفريق منذ عام 2018.